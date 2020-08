AgenPress. “In questo Governo non c’è nulla che va come dovrebbe andare, nessuno da risposte, nessuno ci mette la faccia, tutti che scappano! Fratelli d’Italia chiede risposte chiare ormai da tempo, ma queste risposte non sono mai arrivate, e non sappiamo se mai arriveranno!

La cosa più intelligente da fare è dimettersi! Diano il buon esempio Tridico e Conte, si dimettano prima di fare ulteriori danni!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).