Chiusura discoteche. Astorre/Gregori (PD Lazio): il prezzo dell’irresponsabilità

AgenPress. “Con la decisione del Governo di chiudere le discoteche a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus, saranno migliaia le attività costrette di nuovo ad uno stop. Questo ci deve far capire quanto conti il senso di responsabilità di ciascuno di noi e quanto lo stesso può incidere sulla vita degli altri e sull’intera economia.

Una decisione comprensibile, non si possono correre ulteriori rischi e c’è necessità di tenere la situazione sotto controllo, per il bene di tutti. Adesso però bisogna attivarsi in maniera immediata per calare subito a terra gli aiuti necessari per affrontare il drammatico momento delle imprese e mettere in campo una visione di futuro nuova. Perché tutto è cambiato e dobbiamo tenerne conto per aiutare le persone a non essere contagiate anche dal virus dello sconforto”

Cosi in una nota Bruno Astorre e Augusto Gregori, rispettivamente Segretario e Responsabile Industria Commercio, Artigianato e Turismo del Partito Democratico del Lazio.