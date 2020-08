Covid. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Necessari provvedimenti di rigore”

AgenPress. ” L’aumento di casi di contagio Covid, al fine di evitare la vanificazione di tutti gli sforzi fatti nei mesi precedenti, porti ad adottare provvedimenti di rigore prima di tutto nei riguardi di viaggi aerei e navali per e da Grecia, Malta, Spagna e Croazia.

Le mezze misure non bastano ed è bene, sino ad attenuazione dei contagi, sospendere voli e collegamenti in entrata ed uscita verso questi Paesi. Alla pari e con la stessa energia, il Governo provveda a non far sbarcare migranti, facendoli rimanere con la dovuta assistenza medica ed umanitaria su mezzi navali.

Le cifre, pubblicate dallo stesso Ministero parlano di una crescita esponenziale di sbarchi”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò