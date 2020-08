Yemen. Uomini di Al Qaeda crocifiggono un dentista con l’accusa di spionaggio

AgenPress – L’esecuzione Motthar al-Youssoufi, dentista, è avvenuta ieri a Somaa, un distretto della provincia di Al-Baida.

Uomini armati di Al Qaeda nello Yemen lo hanno crocifisso con l’accusa di spionaggio per conto del governo e di aver guidato attacchi di droni statunitensi contro suoi affiliati.

Il suo corpo sarebbe stato poi appeso a un muro del centro sanitario in cui operava. Al-Qaeda nella penisola arabica (Aqpa) ha pubblicato anche un video contenente, secondo l’organizzazione, una “confessione” del dentista in cui ammette di aver collaborato con i servizi di sicurezza del governo e di aver posizionato dei chip per guidare un drone americano contro membri dell’organizzazione.

La rete jihadista mantiene una presenza nella provincia di Al-Baida, controllata dal governo, dopo essersi ritirata da numerose posizioni nel sud e nell’est del Paese, ha aggiunto lo stesso funzionario, il quale aggiunge che nelle mani dei terroristi ci sarebbero altre 13 persone: cinque uomini e sette donne sospettati di spionaggio e un altro che potrebbe essere giustiziato a breve per le stesse accuse.