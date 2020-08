Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Discoteche chiuse, aiutare i gestori”

AgenPress. “Il Governo ha scelto, dopo l’ aumento dei contagi, la linea dura sulle discoteche decidendo, su scala nazionale la sospensione delle attività danzanti.

Comprendo la difficoltà della decisione, tuttavia numeri alla mano, lascio alla considerazione dei tecnici se la principale causa dei contagi sono le discoteche o piuttosto il rientro dei vacanzieri da alcune nazioni, unitamente allo sbarco di migranti cresciuto in modo esponenziale per stessi numeri forniti dal Ministero.

Mi domando se non fosse stato maggiormente opportuno calibrare questo provvedimento in base alla percentuale contagi su scala regionale. In ogni caso, il Governo aiuti urgentemente il settore e l’indotto con tempestivi interventi”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.