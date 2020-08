Coronavirus, Fapi: “L’Italia non può fermarsi”

AgenPress. “L’Italia non può fermarsi. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori hanno già subito forti rallentamenti con il conseguenziale calo dei fatturati e la collocazione dei propri dipendenti in cassa integrazione”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Mai come in questo momento, – aggiunge il leader della Fapi – è necessario rilanciare la sfida della crescita e dell’occupazione per fermare l’avanzata del debito pubblico e mettere in sicurezza i conti. Chiediamo al Governo di definire gli investimenti sulle grandi infrastrutture, utilizzando con responsabilità ed oculatezza l’opportunità del recovery fund”.