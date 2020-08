Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Situazione economica allarmante, tagliare tasse”

AgenPress. “Secondo il Presidente della Confcommercio Sangalli i consumi degli italiani hanno toccato i livelli più bassi degli ultimi venti anni ed esiste un grave rischio sulla ripresa economica. Il Paese non ha bisogno di aiuti a pioggia, di natura assistenziale, ma di piani seri.

Inoltre bisogna aiutare subito le famiglie per spingere i consumi e le imprese con una coraggiosa politica fiscale e tagli netti. Necessario un anno di moratoria fiscale e non semplici rinvii delle scadenze “: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò