Fapi: “Riforma necessaria, chiediamo aliquota al 15%”

AgenPress. “Il ministro Gualtieri annuncia che ci sarà la riforma fiscale. Prendiamo atto. Meglio tardi che mai”

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Le imprese – aggiunge il leader della Fapi – chiedono un fisco equo, la creazione di una sola aliquota al 15 per cento. Si tratta di una riforma che non è più rinviabile, anche perché contribuirebbe a semplificare la selva di detrazioni, deduzioni e adempimenti, ma soprattutto bloccherebbe l’evasione fiscale”.

“Riteniamo, insomma, che tasse “oneste” producono contribuenti onesti, in quanto con una tassazione adeguata per tutti non sarà più “conveniente” eludere o evadere le tasse”, conclude Sciotto.