Trump: “Ridurremo il numero di soldati in Germania ben oltre i 5.000”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono ritirare “molti più soldati” rispetto ai 5.000 inizialmente annunciati dal Pentagono per il prossimo anno.

“Ridurremo drasticamente il numero dei soldati, e si tratterà di oltre 5.000 unità”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nel sud della Florida mentre saliva a bordo dell’Air Force One.

Le dichiarazioni di Trump giungono quasi un giorno dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi nei prossimi sei-dodici mesi, a seguito di una “revisione approfondita della presenza militare del Dipartimento in Europa”.

Il presidente aveva preannunciato i tagli all’inizio di questa settimana, dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva affermato che gli Stati Uniti venivano “umiliati” dall’Iran. Le tensioni tra i leader europei e l’amministrazione Trump si sono intensificate a causa della guerra con l’Iran, lanciata dagli Stati Uniti senza informare la maggior parte degli alleati della NATO.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, dal canto suo, ha minimizzato la mossa, definendola “prevedibile” e aggiungendo che dimostra la necessità per l’Europa di assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza.