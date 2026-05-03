Ecco dove sono dislocate le truppe statunitensi in Europa

AgenPress. Il Pentagono ha dichiarato che gli Stati Uniti ritireranno circa 5.000 soldati dalla Germania nel corso del prossimo anno, una mossa che, secondo il presidente Donald Trump, è solo l’inizio.

Il ritiro riporterà il totale a un livello simile a quello precedente all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.

Secondo i dati del Dipartimento della Difesa, a dicembre dello scorso anno in Germania erano presenti 36.436 militari statunitensi, un numero secondo solo a quello del personale militare in Giappone.

Il Pentagono non ha specificato se le truppe sarebbero tornate negli Stati Uniti o sarebbero state ridispiegate altrove. Il previsto dispiegamento di un battaglione di artiglieria a lungo raggio entro la fine dell’anno verrà annullato, privando la Germania della copertura di una significativa capacità missilistica.

Nel febbraio 2022, l’ex presidente Joe Biden approvò l’invio di ulteriori 7.000 soldati statunitensi in Germania, pochi giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

La presenza militare statunitense in Germania raggiunse il suo apice durante la Guerra Fredda, quando erano di stanza circa 250.000 militari nella Germania Ovest.

Altri paesi europei in cui è di stanza un numero significativo di personale militare statunitense in servizio attivo includono l’Italia, con oltre 12.000 effettivi, e il Regno Unito, con poco più di 10.000.

In Spagna sono presenti quasi 4.000 militari statunitensi, ma Trump ha minacciato di ritirarli a causa del rifiuto del governo spagnolo di consentire l’utilizzo delle basi presenti nel Paese nella guerra contro l’Iran.

Oltre ad aver svolto un ruolo importante nella Guerra Fredda, le strutture statunitensi in Europa hanno avuto un ruolo in numerose crisi in Medio Oriente.

Diversi paesi europei ospitano forze statunitensi in importanti basi aeree e navali, tra cui la base aerea di Ramstein in Germania, le basi RAF Lakenheath e RAF Mildenhall nel Regno Unito, Aviano in Italia e Lajes Field nelle Azzorre portoghesi.

Il quartier generale del Comando Europeo degli Stati Uniti e del Comando Africa degli Stati Uniti si trovano a Stoccarda, in Germania, e vi sono due strutture a supporto della Marina statunitense a Napoli e Sigonella, in Italia.