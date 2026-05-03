Hezbollah utilizza i “droni a fibra ottica”. Una nuova e potente arma progettata per eludere il rilevamento da parte di Israele

AgenPress. Secondo gli esperti, il “quadricottero” è un drone a fibra ottica, un’arma che Hezbollah sta utilizzato sempre più spesso con micidiale precisione. Questi droni sono difficili da fermare e ancora più difficili da individuare, offrendo ai loro operatori una visione ad alta risoluzione del bersaglio senza emettere alcun segnale che possa essere disturbato.

Questi droni sono immuni alle interferenze di comunicazione e, in assenza di una firma elettronica, è anche impossibile scoprire il luogo da cui sono stati lanciati.

In un video di Hezbollah, prodotto con grande cura e diffuso oggi, il drone quadricottero, del peso di pochi chilogrammi, colpisce il bersaglio mentre i soldati israeliani sembrano completamente ignari del suo avvicinamento. Secondo le Forze di Difesa Israeliane (IDF), l’attacco ha ucciso il sergente Idan Fooks, di 19 anni, e ferito diversi altri. Hezbollah ha poi lanciato altri droni contro un elicottero di soccorso giunto sul posto per evacuare i soldati feriti.

I droni a fibra ottica sono efficaci nella loro semplicità: invece di un segnale wireless che controlla il drone a distanza, il cavo in fibra ottica collega direttamente il drone al suo operatore.

Poiché i cavi in ​​fibra ottica sono così sottili e leggeri – praticamente invisibili a occhio nudo – possono estendersi fino a 15 chilometri o più, consentendo all’operatore di rimanere a distanza di sicurezza mentre il drone gli fornisce un’immagine nitidissima e in prima persona del bersaglio.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno fatto affidamento sul loro vantaggio tecnologico per contrastare la guerra con i droni, disturbando i segnali e le frequenze utilizzati dagli operatori per controllare i dispositivi, al fine di fermarli prima che raggiungano i soldati israeliani. Tuttavia, senza un segnale, le IDF non sono in grado di interferire elettronicamente con il controllo dei droni a fibra ottica e si trovano ad affrontare una sfida ancora maggiore nel rilevare il proiettile in arrivo.

“Al di là delle barriere fisiche come le reti, c’è ben poco da fare”, ha affermato la fonte militare israeliana. “Si tratta di un sistema a bassa tecnologia, adattato alla guerra asimmetrica.”

Secondo alcune fonti, Israele ritiene che Hezbollah importi i droni civili dalla Cina o dall’Iran, per poi equipaggiarli con granate o altri ordigni esplosivi. Il risultato è un’arma quasi invisibile e di elevata precisione, che consente a Hezbollah di condurre attacchi mirati, seppur su piccola scala, contro le forze israeliane. La Cina ha in precedenza negato di fornire armi a qualsiasi parte in conflitto e ha sottolineato di adempiere ai propri obblighi internazionali.

Sebbene limitati nella loro capacità di infliggere danni, questi dispositivi a basso costo rappresentano un’arma potente per Hezbollah.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno risposto utilizzando reti e altre barriere fisiche – come si è visto in Ucraina – per impedire ai droni in arrivo di raggiungere le truppe, ma un ufficiale militare israeliano ha ammesso che si tratta di una soluzione imperfetta a un problema di natura tecnologicamente limitata.

“Non è un sistema infallibile, non quanto vorremmo”, ha affermato il funzionario. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno collaborando con la loro direzione dell’intelligence per trovare metodi migliori per contrastare i droni a fibra ottica, ha aggiunto il funzionario, ma il pericolo rimane.

“È una minaccia alla quale ci stiamo ancora adattando”, ha affermato il funzionario. Il problema si aggrava quando Hezbollah lancia più droni contemporaneamente, sovraccaricando potenzialmente un sistema che non è del tutto in grado di identificare i droni in arrivo.