Campania, Cesa (Udc): “Appello alla responsabilità e all’impegno”

AgenPress. “Dopo aver sentito il coordinatore regionale del partito, sen. Ciro Falanga e i leader storici del nostro movimento, Giuseppe Gargani e Gianfranco Rotondi, in merito alle candidature nella lista ‘Caldoro Presidente-Udc‘, formata da personalità autorevoli, di ampio consenso e rappresentative dei territori e della società civile e scientifica, ho chiesto la massima partecipazione e il massimo impegno per una battaglia fondamentale nell’interesse della Campania e dell’Irpinia.

Nelle prossime ore sarò ad Avellino per organizzare, con tutta la squadra messa in campo, la competizione elettorale. Chiedo a tutti i dirigenti, in attesa di questo appuntamento comune, di far prevalere il senso di responsabilità e di sacrificio”.

Così, in una nota, il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa.