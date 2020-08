Napoli. Riapre il Covid Center. Ricoverati 4 migranti positivi

AgenPress – Quattro migranti positivi al Coronavirus sono stati ricoverati per il Covid center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli che ha riaperto oggi.

I quattro erano stati trovati positivi sabato e posti in isolamento all’interno del Cas in attesa di trovare una nuova soluzione. Secondo quanto riportano i sanitari intervenuti nei giorni scorsi, gli altri immigrati che vivono nel Cas avevano protestato per la permanenza dei quattro positivi, per timore che il contagio potesse diffondersi e così l’Asl ha disposto il trasferimento al Covid center del Loreto Mare di Napoli che proprio stamattina ha riaperto. Il centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano ospita circa 40 migranti, tutti sono stati sottoposti ai test e non risultano altri positivi.