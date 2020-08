Migranti. Sea Watch cambia rotta e va in aiuto della nave Banksy. “Ue si vergogni!

AgenPress – “Poiché la Louise Michel non è in grado di manovrare mentre è alle prese con un altro disperato salvataggio, la Sea Watch 4 – (che si trova) ancora ad oltre 4 ore di distanza – ha cambiato rotta per assisterla. Il motivo? Perché le autorità europee negano l’assistenza ancora una volta. La Ue si vergogni!”.

E’ il tweet della Sea Watch International che sta intervenendo per dare assistenza alla nave battente bandiera tedesca ‘Louise Michel, finanziata dall’artista britannico Bansky e impegnata a soccorrere i migranti nel Mediterraneo. Dopo aver salvato 130 persone, tra cui donne e bambini, la nave ha lanciato vari SOS via Twitter per denunciare la situazione insostenibile a bordo.