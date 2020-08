Covid-19. La musica non si ferma. Successo per i concerti di Morgan e Andy e dei Deshedus a Cinecittà World

AgenPress. La musica non si ferma in tempo di Covid-19 se si rispettano i protocolli di sicurezza. Esperimento ben riuscito ieri sera con Morgan e Andy che si sono esibiti, infatti, nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, in un mini-concerto a Cinecittà World, per la prima edizione di Voucher Exhibition, al fine di promuovere il Turismo Musicale.

L’esibizione del duo Morgan-Andy, secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, è stato un successo, così come lo è stato lo spettacolo, in anteprima mondiale, “Il Brigante” dei Deshedus, prodotto da Mauro Paoluzzi: il primo concerto live olografico di produzione Italiana, che può essere definito “60 minuti di tecnologia e musica”. L’iniziativa Voucher Exhibiton è stata promossa dal Tour Operator Ventisetteviaggi (www.ventisetteviaggi.it) di Anna Di Maria, ideatrice e conduttrice insieme a Paky Arcella (Media Partner Biagio Maimone) del programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda”

L’ufficio Stampa è stato affidato a www.maimonecommunication.com