Migranti: Carfagna, fermare partenze con accordi internazionali

Agenpress. “Fermare le partenze dei migranti attraverso accordi seri con i Paesi d’origine e di transito. È l’unico modo per non far morire in mare le persone disperate che si imbarcano e per tutelare l’Italia e gli italiani. Bisogna agire in fretta, con decisione e risolutezza perché Lampedusa e la Sicilia sono praticamente al collasso.

L’emergenza Covid, la crisi economica, la confusione e l’inefficienza nel gestire la riapertura delle scuole non possono essere un alibi o una scusante per derubricare i continui sbarchi sulle nostre coste ad un non problema e per permettere al premier Conte di continuare a tacere su tutto”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.