Migranti morti. Gasparri (FI). Conte andrebbe messo in carcere. Bellanova piangeva!

AgenPress – “Questa è l’Italia di Conte e della Bellanova (che piangendo chiedeva sanatorie per i clandestini).

Lampedusa invasa da immigrati, a largo di Crotone morti e feriti per colpa dei trafficanti di persone incoraggiati dal governo.

Ustionati anche militari italiani. Mandiamo via Conte e i clandestini!”.

Così Maurizio Gasparri (FI) sull’esplosione di un barcone causando la morte di 4 migranti, tra cui una donna, che erano a bordo del barcone. Altri due risultano tuttora dispersi. I feriti sono cinque: due sono stati portati all’ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri 3 sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche i due finanzieri feriti.

“Conte andrebbe messo in carcere per due ragioni: da un lato ha occultato prove e potrebbe reiterare reati in materia di coronavirus, dall’altro sta favorendo l’attività dei trafficanti di persone e sta aiutando chi vuole invadere l’Italia. Conte è un pericolo per l’Italia. Bisogna opporsi a questo governo, in ogni luogo e in ogni modo. Anche bloccando i provvedimenti in Parlamento che non stanno dando alcun sollievo alla popolazione. L’emergenza immigrazione è quella principale in questo momento. Il blocco di chi assedia l’Italia è la priorità assoluta. Bisogna agire con determinazione e fermezza, come chiede e propone il presidente della Regione Sicilia”.