Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sbarchi in Sicilia, governo si svegli”

AgenPress. “Lampedusa, dopo altri sbarchi è al collasso con 1500 migranti. Sulle coste della Sicilia ogni giorno si registrano nuovi sbarchi e la situazione si è fatta pesante e pericolosa per la salute pubblica.

L’ annullamento dell’ordinanza del governatore Musumeci, emessa giustamente per fini di igiene, ha ottenuto l’ effetto inverso, cioè incoraggiare altri migranti a prendere il mare. La maggior parte di questi natanti arriva dalla Tunisia dove non c’ è guerra e pertanto non hanno titolo a rimanere in Sicilia, vanno rimpatriati o comunque ridistribuiti equamente.

Il Governo si svegli perché la situazione in Sicilia, lasciata sola, è insostenibile”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.