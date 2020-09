Referendum, Berlusconi: “Questo è un taglio rozzo, che non si inquadra in una riforma complessiva”

AgenPress. Il taglio dei parlamentari era una scelta già adottata nel 2005 con la nostra riforma che poi è stata cancellata dalla sinistra.

Questo è un taglio rozzo, che non si inquadra in una riforma complessiva e avrà come effetto una riduzione degli spazi di democrazia con regioni che non saranno rappresentate adeguatamente.

Sto ancora riflettendo sul mio voto, ferma restando l’assoluta libertà di coscienza per i militanti e gli eletti di Forza Italia.

E’ quanto dichiara, in una nota, Silvio Berlusconi.