Dl Covid. Governo pone fiducia. Protesta 50 deputati M5S anche su emendamento servizi segreti

AgenPress – Bagarre in aula della Camera dei deputati dopo che il governo ha posto la fiducia sul decreto Covid (che proroga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre): a protestare non è l’opposizione, ma sono 50 deputati del Movimento 5 Stelle che avevano presentato un emendamento sui servizi segreti.

A scoppiare la polemica è una norma, un emendamento, che modifica la legge sui servizi segreti del 2007. Il provvedimento su cui è stata posta la fiducia, infatti, prevede una proroga di quattro anni per i vertici di Dis, Aisi e Aise. Attualmente, il direttore del Dis è Gennaro Vecchione, quello dell’Aise Giovanni Caravelli e quello dell’Aisi Mario Parente.

Prima firmataria è Francesca Dieni, ma anche altri esponenti di spicco del Movimento hanno sottoscritto la richiesta di modifica: Francesco Silvestri, Marta Grande, Vittoria Baldino, Luigi Iovine. Insieme ai membri delle commissioni Affari costituzionali e Difesa di Montecitorio.

“La normativa che riguarda i Servizi, quindi la sicurezza nazionale, non riguarda alcuni o pochi ma tutti. Sono profondamente contrariata dal voto di fiducia e voglio che resti agli atti. Non sono contenta, le cose non si risolvono così. L’emendamento non era contro Conte né contro il governo”, dice deputata pentastellata Dieni.