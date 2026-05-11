Milano: Gori (PD) su comunali, primarie strada possibile se non c’è sintesi su nome

AgenPress. Le primarie del centrosinistra per individuare il candidato sindaco alle comunali di Milano del 2027 “possono essere una via, anche se non sono l’unica”.

Lo ha dichiarato Giorgio Gori, vicepresidente della commissione per l’Industria, la ricerca e l’energia al Parlamento europeo ed esponente del Pd, Giorgio Gori, a margine della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline dal titolo “Prospettive in bilico”, in corso presso Assolombarda.

“Abbiamo esempi di ogni tipo: a volte il candidato viene scelto di comune accordo tra le forze della coalizione, nel mio caso il centrosinistra, senza bisogno di ricorrere alle primarie”, ha spiegato Gori. “Se invece si fa fatica a trovare una sintesi sul nome, le primarie sono uno strumento rodato, efficace. Io stesso sono diventato sindaco passando proprio dalle primarie”.