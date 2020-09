Regionali Veneto. Rinuncia al 3° mandato per stare con il figlio, “l’unica stella nel mio cielo”

AgenPress – “Non mi ricandido perché ho un bambino piccolo che ha bisogno di me. “Io sono un papà separato e devo stare il più vicino possibile al mio bambino, che ha bisogno assolutamente di avere un padre il più presente possibile”.

A parlare è Andrea Basso, Veronese di Bussolengo, capogruppo uscente di Fdl spiega al Gazzettino le ragioni della sua scelta.

Bassi rinuncia al terzo mandato di consigliere regionale del Veneto in quota FdI, lo fa per il figlioletto, “l’unica stella nel mio cielo”, che ha 4 anni. “Il mio bimbo è diventato parte integrante della mia quotidianità dopo le ultime elezioni: non era assolutamente programmato ma è stato la sorpresa più bella della mia vita”.

Dopo essere stato consigliere comunale e assessore provinciale, dal 2010 era approdato agli scranni dell’assemblea consiliare del Veneto e vi era stato riconfermato nel 2015. . Tra vita privata e politica la scelta per lui è stata inevitabile. “Chiaramente una nuova sfida regionale, con tutto quello che ne consegue non poteva vedermi al 100% a Venezia”.