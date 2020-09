Berlusconi. Non ha la febbre, notte più tranquilla. Striscione tifosi: Forza Silvio!!

AgenPress – Silvio Berlusconi la seconda notte al San Raffaele è stata “più tranquilla” di quella precedente, ha dormito per alcune ore, è sotto costante monitoraggio e continua la somministrazione della terapia per proteggere il sistema respiratorio. “Non ha la febbre”, dicono fonti vicine al leader di Forza Italia. Naturalmente è isolato e non può ricevere visite, nel reparto Diamante dell’ospedale milanese (il settore riservato ai pazienti solventi): sesto piano, settore D.

La prudenza, per i medici, resta obbligatoria vista l’età del leader di Forza Italia e le sue precedenti malattie. Quelle tracce di “polmonite bilaterale” obbligano alla cautela: oggi è prevista una nuova radiografia al torace, per vedere se è avanzata o regredita. Per capire, insomma, come il paziente Silvio Berlusconi risponde alle terapie. Al momento è previsto solo un bollettino medico alle 16.

Intanto davanti l’ospedale è spuntato uno striscione scritto in rosso e nero in stampatello. “Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme…” firmato Curva Davide Pieri.