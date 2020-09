Cicchitto: Zingaretti contraddittorio

AgenPress. Cicchitto: le motivazioni date da Zingaretti per spiegare il Si del PD al referendum sono caratterizzate da una imbarazzante contraddittorietà.

Infatti quelle motivazioni sarebbero del tutto valide se si trattasse di votare il passaggio dal bicameralismo al Monocameralismo. In quel caso certamente si trattebbe di una azione riformatrice.

Invece la pura e semplice riduzione del numero dei parlamentari lasciando inalterato il bicameralismo rientra in una banale operazione antiparlamentare secondo la quale riducendo i parlamentari si riduce anche la spesa pubblica.

Zingaretti non è stato in grado di spiegare in alcun modo la ragione per cui il Pd precedentemente ha votato NO per ben tre volte.