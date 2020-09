Willy. Nullatenenti, ma una vita di lusso per i fratelli Bianchi. Verifiche patrimoniali

AgenPress – Sono in corso, nel carcere di Rebibbia, gli interrogatori di convalida, davanti al gip del tribunale di Velletri, Giuseppe Boccarrato, dei quattro giovani arrestati. Ai quattro, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tra i 22 e i 26 anni, il pm di Velletri Luigi Paoletti contesta il concorso in omicidio preterintenzionale.

Per il momento sarebbe “escluso il movente razziale e politico“, secondo quanto affermano all’Agi fonti investigative, e potrebbero esserci indagini patrimoniali sui fratelli Marco e Gabriele Bianchi: secondo quanto si apprende, non si esclude che possano esserci accertamenti per stabilire se il tenore di vita dei due fratelli sia in linea con la loro situazione ufficiale di nullatenenti.

I due ragazzi hanno precedenti di polizia alle spalle, a vario titolo, per spaccio e lesioni. Sui loro profili social compaiono foto che li ritraggono in alberghi di lusso a Positano, in campagna in Umbria, in barca a Palmarola e spesso griffati .