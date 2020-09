Coronavirus. 930mila morti nel mondo. Oltre 29mln di contagi. Risalgono in Russia

AgenPress – Ha superato quota 930 mila il numero di decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 29,4 milioni. Il paese più colpito al mondo in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 195.500 morti e quasi 6,6 milioni di casi. Seguono l’India e il Brasile.

Tornano a salire i contagi in Russia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi registrati sono stati 5.809, ovvero il valore più alto dal 26 luglio scorso. I morti sono stati invece 132, per un totale di 18.917. In tutto le persone infettate sono 1.079.519. Lo riporta il centro nazionale per la lotta al virus.