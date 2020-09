L’ opinione di Roberto Napoletano. Presidente Conte, vada all’attacco

Dimostri che anche nel nostro Paese la libertà dal potere di influenza delle lobby si può tradurre in atti di governo e amministrativi cogenti. Si liberi di ministri inadeguati. Guidi il gioco, non lo subisca, perché oggi non si può servire il Paese in difesa. Metta sul piatto il peso della libertà personale perché combattere oggi la battaglia del Mezzogiorno significa combattere la battaglia dell’Italia

AgenPress – Bisogna mettersi l’animo in pace. I soldi del Recovery Fund sono tanti, ma arrivano dopo e sono legati a una capacità di progettazione e di esecuzione che non abbiamo perché la visione e il coraggio della politica hanno bisogno di un consenso forte se si vuole che la strategia diventi decisione operativa. Saremo l’unico Paese europeo che chiederà e utilizzerà i fondi del Mes non come dice la vulgata perché sono prestiti convenienti e privi di condizionalità, cose assolutamente vere, ma perché siamo con l’acqua alla gola e a differenza degli altri Paesi non possiamo farne a meno.

