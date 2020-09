Roma. Confiscati beni dei fratelli Gambacurta per un valore complessivo di 6 mln di euro

AgenPress – I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno procedendo alla confisca di beni riconducibili a Franco e Roberto Gambacurta, arrestati nel giugno del 2018, insieme ad altre 46 persone nell’ambito di un’operazione contro un’associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati, aggravati dalle modalità mafiose. Tra i beni confiscati 21 immobili, 7 aziende, 2 quote societarie, 49 veicoli per un valore complessivo stimato in 6 milioni di euro.

Per i due fratelli è anche stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3 e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.