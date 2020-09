Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Ferragni chieda scusa ai credenti”

AgenPress. “E’ intollerabile ed irrispettoso che la cosiddetta influencer Ferragni si sia fatta ritrarre dalla rivista Vanity Fair nei panni della Madonna con la scritta Madre, figlia e spirito sociale.

E’ volgare che simboli religiosi siano dileggiati in questo modo tanto rozzo. E’ il segno di tempi secolarizzati nei quali si pensa di fare successo ed avere pubblicità con mezzi di basso profilo. Mi domando che cosa sarebbe accaduto se la Ferragni avesse preso in giro altre fedi. Chieda scusa ai credenti e rifletta su questa pessima trovata”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenica Scilipoti Isgrò.