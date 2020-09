Inps, Cesa (UDC): “L’aumento dello stipendio di Tridico è uno schiaffo per gli italiani che non hanno ricevuto la cig”

AgenPress. “Dopo i dati diffusi ieri, con 500 mila casse integrazioni non pagate dall’inizio dell’emergenza, Tridico ha ottenuto un aumento di stipendio. Tutto ciò con il benestare dei 5 Stelle che, da una parte, hanno sostenuto l’importanza del taglio dei parlamentari per ridurre la spesa pubblica, mentre, dall’altra, consentono al presidente dell’Inps di arrivare a percepire 150 mila euro annui.

Oltretutto con effetto retroattivo, quindi dal momento dell’insediamento. È uno schiaffo per tutti gli italiani in difficoltà che senza la cig hanno problemi per far fronte alle spese di tutti i giorni”.

Lo dichiara in una nota Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale UDC.