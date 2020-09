Coronavirus. Nappi (Lega). “Campania fuori controllo. Chiediamo test e controlli in tempi rapidi”

AgenPress – “Passate le elezioni, il professor Ricciardi dice una grande verità che noi campani, purtroppo, conosciamo bene: «Si sta perdendo il controllo del virus in alcune zone della Campania»”

Lo dichiara in una nota Severino Nappi, consigliere Lega alla Regione Campania.

“Passate le elezioni, cavalcata l’onda della paura, emerge quella verità che abbiamo sempre denunciato: dietro agli eccessi verbali e agli show di De Luca c’è il nulla e la salute pubblica dei campani è a rischio. Faremo di tutto per difenderla. Chiediamo che, d’intesa con gli ordini professionali e l’efficiente rete dei laboratori privati della Campania, venga garantita subito a tutti i cittadini l’effettuazione di tamponi, test e controlli in tempi rapidi e certi”.