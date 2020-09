Coronavirus. Un milione di vittime nel mondo. Oms, stima raddoppio “molto probabile”

AgenPress – Il milione di vittime sono decessi ufficiali, perché il numero in realtà potrebbe essere più alto per la difficoltà, soprattutto in alcune aree del mondo, di identificare con esattezza tutte le morti per Covid-19. Cresce l’allarme in Europa, in particolare in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università.

“E’ un numero terribile”, ha dichiarato l’Oms, stimando un raddoppio “molto probabile”. Il conteggio delle vittime avvicina l’epidemia di Covid-19 alle dimensioni dell’influenza asiatica, che nel 1957-58 provocò 1,1 milioni di morti, e per fortuna ancora molto lontana dai 50 milioni di decessi provocati dalla spagnola nel 1918-19.

Le regioni più colpite in termini di numero di decessi sono America Latina e Caraibi (341.032 decessi su 9.190.683 casi), Europa (229.945 decessi su 5.273.943 casi) e Stati Uniti e Canada (214.031 decessi su 7.258.663 casi).