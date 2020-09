Reddito di Cittadinanza, Daniela Santanchè (FDI): inutile spreco di soldi, fu sbagliato sin dall’inizio

AgenPress. “Sin dall’inizio il Reddito di Cittadinanza è stato un gigantesco flop. Mi domando come sia stato possibile non pensare che una misura di assistenzialismo avrebbe incentivato il lavoro in nero.

Non ci sono mai stati controlli, verifiche su i percettori, se venivano accettate o meno le proposte di lavoro fatte. Hanno sprecato dei fondi che potevano essere investiti diversamente. Il nostro paese versa in condizioni economiche pessime, l’assistenzialismo non aiuta di certo la ripresa della nostra economia, c’è bisogno di incentivare il lavoro, gli italiani chiedono di lavorare.

Il Reddito di Cittadinanza va abolito, perché non solo è un inutile spreco di soldi, ma non contribuisce l’inserimento nel mondo del lavoro. Ma si sà questa maggioranza è abituata agli sprechi, si pensa ad aumentare lo stipendio a Tridico e non al lavoro, alla sanità, alla scuola, non hanno proprio idea di cosa voglia dire avere delle priorità.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).