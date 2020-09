Coronavirus. Due senatori M5s positivi: tamponi a tutto il gruppo. Senato “fermo” per 24 ore

AgenPress – Due senatori del gruppo M5S, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo. Secondo quanto si apprende i due parlamentari sono in isolamento.

Bloccato in via precauzionale tutti i lavori e il Senato si ferma per un giorno, per la sanificazione di alcune sale. Il provvedimento vale per oggi. Continua però l’attività ordinaria degli uffici e del personale. In una nota, la commissione Lavoro di Palazzo Madama ha intanto comunicato che è stata sconvocata anche la seduta in programma domani alle 9.

Per quel che riguarda il dl agosto, al vaglio della commissione Bilancio e atteso in Aula lunedì, c’è stata una riunione fra i capigruppo di maggioranza, ma ogni valutazione è stata rinviata, in attesa di conoscere quando l’attività potrà riprendere. Uno dei due senatori positivi al Covid-19 è Francesco Mollame, che su facebook ringrazia “quanti hanno espresso i loro auguri, quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto da’ forza, non fa sentire soli”. Poi confessa di non essere “mai stato cosi’ male, questo virus è proprio una gran brutta bestia. Ma ciò che non uccide fortifica…”.

Ad annunciare sempre via social di essere risultato positivo è anche l’altro senatore M5s, Marco Croatti: “Il tampone che ho effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo.

Per correttezza informo che giovedì ho preso parte all’assemblea dei senatori del Movimento 5 stelle, munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale nei confronti dei presenti. Da lunedì pomeriggio sono in quarantena in casa: invito di nuovo tutti voi che mi seguite ad avere massima cautela e a prendere i vari accorgimenti del caso, perché solo rispettando tutti insieme le indicazioni che ci vengono date potremo avere la meglio su questo virus”.

“Il Senato è aperto e non ho nessuna intenzione di chiudere. Non l’ho fatto neppure nel periodo più acuto della pandemia e sarebbe assurdo che succedesse adesso”, ha dichiarato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. “Oggi ho sconvocato le Commissioni esclusivamente per effettuare gli accertamenti imposti dai protocolli di sicurezza, ma domani tutto dovrebbe tornare alla normalità. Fra l’altro ho già convocato per le 9.30 di domani la Conferenza dei capigruppo”.