Mes, Baldino (M5S): “Non è panacea di tutti i mali, nostra posizione non cambia”

AgenPress. “All’interno del Recovery Plan si parla anche di sanità, quindi ci penserei bene a considerare questi 37 miliardi come la panacea di tutti i mali anche perché le falle del nostro sistema sanitario, non riguardano una questione di fondi ma anche di funzionamento.

Bisognerebbe rivalutare tutto il sistema sanitario anche dal punto di vista della governance”. Lo ha dichiarato Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stele durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia Tv. E sul no al ricorso dello strumento europeo, Baldino ribadisce: “Noi abbiamo una posizione molto chiara sul Mes e non è mai cambiata”.