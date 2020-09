Mes, Garavini (IV): “Dal Mes risorse immediate e a costo zero per ospedali moderni, terapie intensive e telemedicina”

AgenPress. “Non possiamo permetterci di rinunciare al Mes. Perché garantisce risorse immediate. Praticamente a costo zero. Risorse che potrebbero essere impiegate subito per ospedali moderni, per il potenziamento delle terapie intensive, per la telemedicina. Tutti investimenti dei quali la sanità italiana ha urgente bisogno”.

“Nel nostro paese si contano ancora troppe strutture ospedaliere inadeguate, con costi di gestione elevati. L’emergenza Covid, invece, ha evidenziato l’importanza di tecnologie all’avanguardia. Il Mes rappresenta l’opportunità per modernizzare tutto il comparto sanitario. Un’occasione che non possiamo permetterci di perdere”.

Lo dichiara la Senatrice Laura Garavini, Vicepresidente Commissione Esteri e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi.