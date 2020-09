Paolo Capone, Leader UGL: “Imprescindibile Flat tax e riduzione del cuneo fiscale per far ripartire l’economia”

AgenPress. “In occasione del dibattito sulla prossima legge di bilancio si torna a parlare della riduzione delle tasse. Ci auguriamo che questa volta gli annunci siano seguiti da fatti concreti e non da interventi spot. Come più volte ribadito dall’UGL, una seria ed organica riforma del fisco non può prescindere dalla ‘Flat tax’, una misura fondamentale per alleggerire i cittadini dal peso insostenibile delle imposte e per erogare liquidità alle imprese.

E’ inoltre indispensabile ridurre il cuneo fiscale sul lavoro per incentivare le assunzioni e rilanciare l’occupazione. Un’attenzione particolare va poi riservata al Mezzogiorno, mi riferisco alla previsione di una fiscalità di vantaggio per le imprese del Sud al fine di colmare il gap economico e favorire la produttività.

Si tratta di provvedimenti attesi da anni, necessari a far ripartire l’economia e rafforzare il potere di acquisto degli italiani a maggior ragione nella fase attuale caratterizzata dal calo dei consumi e della produzione a causa della pandemia Covid-19.”

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla riforma del fisco.