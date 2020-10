Bonomi (Confindustria). Ci serve una P.a efficiente. A parole il Governo si è avvicinato alle nostre idee

AgenPress – “Abbiamo bisogno di una Pubblica amministrazione efficiente, produttiva e competente. Le nostre aziende sono sicuramente a livello dei nostri competitor per produttività e devo dire che siamo usciti dalla crisi del 2008 rafforzati. Per questo rimbalziamo piú velocemente: fateci rafforzare le imprese e vedrete che sapremo affrontare le crisi. Anche Conte ha ammesso serve una Pa piú efficiente, speriamo”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’assemblea Ucimu. Abbiamo una “opportunità straordinaria per governare il nostro paese. Io nel recovery fund non vedo tanto i soldi. Perché possiamo mettere in campo tutti i soldi e le manovre che vogliamo ma se non abbiamo il software che funziona non si convertiranno mai in investimenti. Se ci mettiamo 200 mld ma 20 anni a realizzare un’opera non riusciremo mai a far rialzare l’economia”.

E sul governo a detto che “a parole ho visto un avvicinamento alle nostre idee. Mi è stato detto che Confindustria, ha cambiato idea e invece Patuanelli dice che vuole rendere pi· forte 4.0, Conte dice che non vuole rinnovare quota100. Allora chi è che ha cambiato? Colgo l’apertura che dà il Governo, cerco di essere collaborativo e propositivo come Confindustria ha sempre fatto”.