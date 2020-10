Di Maio: “Rinasce l’Italia” non è solo il titolo dell’edizione di quest’anno del Festival delle città, ma deve essere la nostra missione

AgenPress. “Rinasce l’Italia” non è solo il titolo dell’edizione di quest’anno del Festival delle città, ma deve essere la nostra missione. L’obiettivo di questo governo.

La pandemia ha colpito il nostro Paese, per settimane ci ha fatto vedere il peggio. Sofferenza, dolore, morte. È duro da dire ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Ma ne siamo usciti, con impegno e serietà. Oggi abbiamo rialzato la testa e stiamo lavorando proprio per far rinascere l’Italia.

Il punto di partenza sono sicuramente i fondi del recovery fund. Ogni singolo euro andrà investito nel migliore dei modi pensando a due cose fondamentali: l’occupazione dei cittadini e il rilancio economico delle nostre imprese.



Oggi mi ha fatto molto piacere partecipare al Festival delle città, ho avuto modo di parlare dei nostri obiettivi, di come valorizzare i nostri comuni. Perché dobbiamo mettercelo in testa: i sindaci italiani sono una risorsa per tutti noi e vanno ascoltati.



Davanti abbiamo delle sfide molto importanti e stiamo già gettando le basi per creare una nuova Italia, basata sull’innovazione e la sburocratizzazione. Non è possibile che nel 2020 per ottenere un certificato si debbano fare mille passaggi, una infinità di richieste. Dobbiamo semplificare la vita degli italiani. Continuiamo a lavorare, senza sosta. Questa è la strada da seguire.

Lo dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.