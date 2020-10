Lo strappo di Casaleggio. Piattaforma Rousseau taglia i servizi

AgenPress. Con enorme dispiacere siamo costretti a comunicare che, alla luce dell’attuale situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell’ultima tranche di versamenti in scadenza nella giornata del 30 settembre, siamo costretti a procedere alla sospensione di alcuni servizi e all’annullamento di attività e/o iniziative programmate per il trimestre ottobre – dicembre 2020.

Come già anticipato, infatti, in assenza delle entrate previste non risultano ovviamente più sostenibili le spese necessarie per supportare specifici servizi che devono essere quindi ridotti, sospesi o slittati nel tempo.

E l’evento dei 5Stelle previsto per il 4 ottobre viene rinviato per mancanza di copertura economica. È l’epilogo del braccio di ferro con Davide Casaleggio e buona parte della base parlamentare sul contributo che gli eletti devono dare all’associazione.

L’annuncio arriva con un post sul blog delle Stelle.