Coronavirus. 100mila decessi in India, 6,47 mln contagi. In Russia oltre 9mila contagi in 24 ore

AgenPress – Sono oltre 100mila i decessi per il coronavirus in India secondo i dati del ministero della Salute, con la pandemia che continua a imperversare nel Paese. Nel dettaglio, ammontano a 100.842 le vittime, portando l’India al terzo posto nel mondo come numero di decessi dopo Stati Uniti e Brasile. Il Paese ha fin qui registrato 6,47 milioni dei contagi, e nelle prossime settimane supererà gli Stati Uniti per numero di infezioni.

In Russia 9.859 casi nelle ultime 24 ore, dato massimo dallo scorso 15 maggio. Il numero totale di persone infettate nel Paese ha raggiunto quota 1.204.502, secondo quando riportato dalla sede operativa per combattere la diffusione del coronavirus. Il tasso di crescita giornaliera è stato dello 0,8%. I morti sono aumentati di 174 unità. In totale, 21.251 persone sono decedute a causa del coronavirus. Lo riporta la Tass.