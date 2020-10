Maltempo Piemonte. Presidente Cirio: “La situazione è molto grave”

AgenPress. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in merito alla grave situazione meteorologica che ha colpito il Piemonte, ha dichiarato:

“Ho parlato con il presidente della Protezione civile Borrelli, con i ministri Boccia e De Micheli (…) servono al più presto le risorse per ripartire. Mi conforta la telefonata del presidente Mattarella: ha assicurato che lo Stato non ci lascerà soli“.

“La situazione è molto grave – ha aggiunto – . E’ come il 1994, con la differenza che stavolta in 24 ore sono caduti 630 millimetri di pioggia. Una precipitazione così imponente in un arco di tempo così limitato non succedeva dal 1954“.