Usa. Trump nascose positività primo test Covid. Medico: “visita ai fan irresponsabile”

Agenpress – Secondo i media Usa, Donald Trump si era sottoposto a un test rapido che aveva dato risultato positivo al coronavirus già giovedì ma non lo aveva rivelato, in attesa dell’esito del tampone, aveva chiesto di mantenere il silenzio sul suo primo test, tanto che neppure il capo della sua campagna elettorale, Bill Stepien, sapeva che la stretta collaboratrice del presidente, Hope Hicks, era risultata positiva giovedì mattina.

Per il dottor James Philips, assistant professor alla Georgetown University, chief of Disaster Medicine al dipartimento di Medicina di emergenza e analista della Cnn che frequenta anche il Walter Reed, Trump ha avuto un atteggiamento irresponsabile e sbalorditivo, quando ha fatto una visita a sorpresa in auto ai suoi fan fuori dall’ospedale. “Il suv presidenziale non e’ solo a prova di proiettili ma anche ermeticamente sigillato contro un attacco chimico. Il rischio di trasmissione Covid-19 all’interno e’ alto come quello di uscire dalle procedure mediche”.