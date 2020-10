Kirghizistan. Annullate le elezioni parlamentari del 4 ottobre. “Numerose violazioni”

AgenPress – La commissione elettorale del Kirghizistan ha deciso di invalidare i risultati delle votazioni alle elezioni parlamentari. Lo ha riferito RIA Novosti citando un membro della Commissione.

La Commissione elettorale centrale del Kirghizistan (CEC) ha dichiarato non valido l’esito delle elezioni parlamentari del 4 ottobre. “In relazione a numerose violazioni durante il voto e il periodo pre-elettorale, in una riunione dei membri della Commissione elettorale centrale è stata presa la decisione di dichiarare le elezioni non valide”, ha dichiarato il servizio stampa della commissione alla TASS.