AgenPress. Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden ha dichiarato:

“Penso che se Donald Trump ha ancora il Covid non dovrebbe partecipare al dibattito di persona. Non so quale sia il suo stato ora – ha aggiunto – e non vedo l’ora di poter discutere con lui, ma spero solo che tutti i protocolli vengano rispettati. Penso che se ha ancora il Covid, non dovremmo discutere“.