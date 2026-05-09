La Russia organizza una parata in forma ridotta per celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale

AgenPress. La Russia terrà la sua parata del Giorno della Vittoria più ridotta degli ultimi anni a causa della minaccia di un attacco da parte dell’Ucraina, dove la vittoria per le forze di Mosca si è dimostrata sfuggente a più di quattro anni dall’inizio del conflitto europeo più sanguinoso dalla Seconda Guerra Mondiale.
La parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa celebra la festa nazionale più venerata della Russia, un momento per festeggiare la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista e per rendere omaggio ai 27 milioni di cittadini sovietici, molti dei quali ucraini, che persero la vita.
Un tempo utilizzata per mostrare la vastità dell’esercito russo, compresi i suoi missili balistici intercontinentali a capacità nucleare, la parata di quest’anno non vedrà sfilare carri armati o altri mezzi militari sulle strade acciottolate della Piazza Rossa.
I soldati sfileranno e acclameranno ancora all’ombra del Mausoleo di Vladimir Lenin, gli aerei da combattimento sorvoleranno le torri del Cremlino e il presidente Vladimir Putin terrà un discorso prima di deporre fiori sulla tomba del Milite Ignoto.