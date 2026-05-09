AgenPress. La Russia non ha bisogno del permesso di nessuno per organizzare la Parata della Vittoria a Mosca, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“Non abbiamo bisogno del permesso di nessuno. E guai a chiunque cerchi di deridere il Giorno della Vittoria e di fare scherzi così sciocchi. Probabilmente quello è un problema più per loro”, ha detto, commentando il decreto di Vladimir Zelensky sullo svolgimento di una parata a Mosca.

“E non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per essere orgogliosi del nostro Giorno della Vittoria”, ha sottolineato.