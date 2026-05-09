L’Intelligenza Artificiale entra in sala operatoria al “Di Venere” di Bari: primo intervento aortico con tecnologia “Digital Twin”

L’équipe di Chirurgia Vascolare è oggi in grado di curare l’aneurisma sfruttando il “gemello digitale” dell’aorta e delle endoprotesi, una copia identica che permette di scegliere il dispositivo anatomicamente più adeguato. L’innovazione consente maggiore precisione dell’intera procedura e più sicurezza per il paziente, poiché viene ridotto il rischio di complicanze grazie ad un modello predittivo

AgenPress. Curare un aneurisma utilizzando la copia digitale dei dispositivi utilizzati e dell’aorta del paziente per scegliere una endoprotesi perfettamente su misura, con in più la possibilità di “prevedere” – e quindi limitare – future complicanze post-operatorie. Da oggi è possibile sfruttando un’innovazione tecnologica a disposizione dell’Ospedale Di Venere di Bari, dove è stato completato con successo il primo intervento di EVAR (Riparazione Endovascolare dell’Aneurisma dell’Aorta Addominale) pianificato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale e dell’analisi predittiva.

L’integrazione del software avanzato ha permesso all’équipe di Chirurgia Vascolare, diretta dal dr. Pino Natalicchio, di mappare l’anatomia del paziente con una precisione millimetrica. Questa tecnologia rivoluzionaria, sviluppata da un’azienda leader nel settore, si basa sul concetto di “Digital Twin” (Gemello Digitale): partendo dalla scansione TC pre-operatoria del paziente, viene generata una replica virtuale perfetta dell’aorta e dell’endoprotesi vascolare.

Prevenzione e precisione millimetrica

Inoltre, la possibilità che insorgano nel tempo delle complicazioni, come l’endoleak di “tipo Ia” (caratterizzata dalla persistenza di flusso sanguigno all’interno della sacca aneurismatica, una delle sfide più complesse in anatomie difficili), può ora essere prevista con estrema accuratezza. Il sistema, infatti, permette di simulare il posizionamento dello stent prima dell’operazione, analizzando oltre 16.000 misurazioni trasversali e valutando la pressione di contatto tra le pareti dell’aorta e l’endoprotesi.

Questa tecnologia, certificata CE, è sostanzialmente in grado di stimare la probabilità di sviluppo di complicazioni fino a cinque anni nel periodo post-operatorio. I risultati clinici validati (studio Endusim 2) confermano l’affidabilità del modello con una sensibilità del 96%.

Un passo avanti per la Sanità pubblica

«Stiamo implementando con entusiasmo – spiega il dr. Natalicchio – strumenti all’avanguardia per fornire ai pazienti i migliori standard di cure. Tecnologia e competenza – aggiunge – si uniscono per offrire livelli di cura sempre più elevati e sicuri. Grazie all’IA riduciamo i tempi procedurali e personalizziamo l’intervento sulle specifiche necessità del singolo paziente, affinando l’intuizione clinica con dati scientifici oggettivi».

L’Ospedale “Di Venere” si conferma così un centro avanzato nell’integrazione dell’analisi predittiva nella pratica clinica quotidiana, garantendo ai pazienti l’accesso alle più moderne frontiere della medicina digitale.