Covid: Bergamini (FI), per M5S voto a distanza valido solo su Rousseau

AgenPress. “Siamo all’ASSURDO. I 5 stelle, per voce del ministro D’Incà, si sono detti contrari al voto a distanza dei parlamentari. In pratica si può votare online su Rousseau, ma non in Parlamento.

Chissà perché…Forse gli unici voti online che vogliono sono quelli che piacciono a loro e che possono controllare.

VERGOGNA! Gli italiani, vista la crisi che stiamo attraversando, hanno bisogno di parlamentari che possano lavorare e votare anche a distanza se necessario. Non si può paralizzare un Paese colpito da una pandemia per l’ottusità dei signori che ci governano”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.