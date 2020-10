Covid, Librandi (IV): guardiamo ai dati con razionalità e ottimismo

AgenPress. “I numeri dei contagi vanno interpretati con razionalità. Il dato di ieri va considerato in relazione all’aumento di tamponi effettuati, per cui non c’è bisogno di generare ulteriori allarmismi. Con il virus si può convivere in sicurezza. Il numero delle terapie intensive è sotto controllo, mentre la nostra economia tiene nonostante la crisi. Sono segnali importanti che devono farci guardare con ottimismo ai prossimi mesi.

Dobbiamo sottolineare gli aspetti positivi di queste settimane per restituire fiducia ai cittadini. Ad esempio, sembrerebbe che all’inizio del 2021 avremo il vaccino. Allo stesso modo va osservato come in Lombardia si sia probabilmente raggiunta una sorta di immunità di gregge e che questa potrebbe estendersi gradualmente al resto del Paese.

Infine, tra Recovery Fund e Sure, abbiamo tutti gli strumenti per sostenere l’economia e le persone in difficoltà, oltre al Mes che, ricordo, andrebbe immediatamente attivato per supportare e ammodernare il nostro sistema sanitario.

Senza eccedere in entusiasmi, ma analizzando i fatti con equilibrio, possiamo dire che mancano meno di cento giorni al vaccino e ai fondi europei per la ripartenza. Mi sembrano – conclude – delle buone notizie da comunicare alla popolazione e che ci fanno vedere la luce in fondo al tunnel”.

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).